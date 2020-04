 Jonathan Théodose a créé CoviData, une plateforme de données sur le Covid-19

Peggy Pinel-Fereol •

C'est ainsi que Jonathan Théodose explique les raisons qui l'ont motivé à créer CoviData Cette plateforme d'analyse de la propagation du Covid-19 mise à disposition gratuitement permet de suivre l'évolution du virus en Martinique, en France et dans le monde entier, en fonction du nombre de cas, de décès, d'hospitalisation et de guérison.Le fruit de plusieurs semaines de travail de Theometrics Consulting. Une société spécialisée dans le reporting et la valorisation de données, créée en mai 2014 et hébergée par l'incubateur de Start Up d'une des banques coopératives et mutualistes les plus importantes de l'île.Ainsi, l'ingénieur en informatique décisionnel a commencé à s'intéresser aux données sur le Covid-19 dès le 1er jour de confinement (17 mars 2020).Après une première collaboration sur la carte interactive des candidats aux élections municipales et communautaires de mars 2020, le chef d'entreprise a mis ces informations à la disposition du site internet de Martinique la 1ère afin de permettre aux internautes d'avoir un support pour mieux comprendre.En attendant, les données sont actualisées tous les jours pour la Martinique et toutes les deux heures pour le reste du monde.