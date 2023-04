Crash de 2005 : non-lieu confirmé en appel… les familles martiniquaises sont révulsées

"Ça ne peut pas passer, ce n’est pas normal", les mots de Rose-Marie Taupin-Pélican, la présidente de l’AVCA (l’Association des Victimes du Crash Aérien), à l’issue de la décision de la Cour d’appel du mardi 25 avril 2023.

Cette juridiction de Fort-de-France a en effet confirmé le non-lieu prononcé en première instance, "une audience expéditive" estiment les proches des 152 disparus dans la tragédie du 16 août 2005.

Ils ne sont pas passés par 4 chemins : non-lieu et puis voilà… Cela n'a pas duré 5 min à l'intérieur (…). On comprend pourquoi des gens refusent de se déplacer, parce qu’ils en ont marre, parce qu’on nous prend pour des moutons, des couillons. Nous voulons connaitre la vérité ! Moi, je suis là pour ma sœur et mon beau-frère qui ont laissé 3 enfants. Ils [les enfants] m’ont dit "Tatie, on passe à autre chose, parce que c'est trop douloureux".

"Vous imaginez ce que peut être notre peine aujourd’hui…" (une proche en larmes)

Dans ce lourd dossier, la partie civile avait demandé 6 actes complémentaires mais la chambre de l'instruction en a rejeté 4. L’AVCA en prend acte, mais "ne compte pas en rester là".

C'est vrai que je ne me faisais pas d'illusion, connaissant cette juridiction. Le seul fait qu'ils aient laissé notre expert sur le trottoir, cela voulait dire que leurs préoccupations n'était pas la vérité. Donc je suis venue ici sans imaginer un instant qu'ils puissent infirmer le non-lieu, mais l’entendre dire de cette façon là, de manière si expéditive, ça ne peut pas me laisser indifférente. On ira jusqu'au bout, on fera ce qu'il faudra. Avec toutes les erreurs, toutes les insuffisances (…), on ne va pas cautionner ça, ça ne peut pas passer, ce n’est pas normal.