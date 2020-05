Crèches, Ehpad et l'hôpital des enfants, reçoivent des masques des clubs Kiwanis de Martinique

Les 8 clubs Kiwanis de la Martinique étaient mobilisés samedi 30 mai 2020 à Fort-de-France pour la distribution de masques aux crèches, aux Ehpad et à la Maison de la Femme, la Mère et de l'Enfant.

Daniel Bétis, Joseph Nodin •

Le kiwanis Martinique offre 1200 masques aux professionnels de santé

Des masques pour les crèches, Ehpad ou l'hôpital des enfants, offerts par le Kiwanis Club. • ©KC

Une des missions des clubs services est d’aider les concitoyens dans les moments difficiles. Au Kiwanis, nous sommes au service des plus démunis avec un objectif majeur de venir en aide aux enfants. Ainsi le mot solidarité prend toute sa dimension.



(Le Lieutenant gouverneur Lucie Lebrave, à l’initiative de l’opération).

Au centre Lucie Lebrave, Lieutenant gouverneur de la division 27 A (créole caribbean Amazonie du Kiwanis Club). • ©KC

Une action caritative bienvenue

Une organisation mondiale de service, aujourd'hui centenaire Le kiwanis est une organisation mondiale de service, vieille de 105 ans qui a pris naissance à Indianapolis (capitale de l’État de l’Indiana, aux États-Unis). L'administration générale gère des districts. Chaque district est dirigé par un gouverneur et chaque division par un lieutenant gouverneur.



La division 27 A (créole caribbean Amazonie), comporte 13 clubs. Elle est dirigée par Lucie Lebrave. Ses clubs sont répartis en Martinique (8), en Guyane (2), Sainte Lucie (2) et la Dominique (1).



L'organisation enregistre 243 membres, tous bénévoles. Ils se déclarent au service des plus démunis avec un objectif majeur qui consiste à venir en aide aux enfants.



La Martinique comme tous les territoires de la planète est touchée par la pandémie qui affecte notre quotidien. En pleine période de déconfinement progressif, il s'agit de faire barrage au Covid 19, grâce à une chaîne de relais et d'initiatives permettant de respecter les gestes sanitaires. Le port du masque en est la principale illustration.Samedi 30 mai 2020, les membres du club service se sont retrouvés quartier Didier à Fort-de-France pour cette opération solidarité. De 14 à 16 heures, les présidents de clubs et des membres présents ont manifesté leur implication dans cette lutte contre le coronavirus, en offrant des masques chirurgicaux et ceux du type FFP2 à des professionnels de santé.Cette initiative a pour but d'aider les soignants des crèches et des maisons de retraite, ainsi que le personnel de la Maison de la Femme, de la Mère et de l'Enfant.La satisfaction s’affichait sur le visage des Kiwaniens. 700 masques ont été attribués. 100 à la crèche "les pupuces de Ducos", 100 à celle du Saint Esprit, 100 à L’Ehpad "Soleil Vatable" des Trois-Ilets et 400 dont des FFP2 à la Maison de la Femme, de la Mère et de l'Enfant.Les autres masques seront distribués à d’autres associations qui en ont fait la demande.