Croisières : Les villes escales de Guadeloupe et de Martinique sont désormais en "Duty Free"

Le Duty Free pour tous ou du moins pour les croisiéristes en escale dans l'Archipel de Guadeloupe ou en Martinique, c'est désormais possible. Le gouvernement vient de publier un décret le 7 février dernier. Les commerçants de Guadeloupe et Martinique, installés dans des villes ou communes accueillant des navires de croisière, peuvent désormais vendre leurs produits hors taxes aux visiteurs concernés. De quoi être plus attractifs et même booster l'économie. Mais certains commerçants souhaitent malgré tout que des efforts soient aussi faits sur l’octroi de mer.

E. Stimpfling avec FJO •

Pour beaucoup de voyageurs, l’achat de marchandises en détaxe fait partie des petits plaisirs incontournables lors de tout passage à l’aéroport. L’expression "duty free", ou littéralement "libre de taxe", signifie que les produits proposés par la boutique sont exonérés de taxe sur la valeur ajoutée (TVA). En pratique, cela correspond donc à une ristourne très attractive, comprise entre 15 et 20 % selon le type de produit et le pays ! Des produits à des prix défiant toute concurrence Les zones de transit des aéroports internationaux sont en effet soumises à un statut spécial, et ne relèvent pas de la loi fiscale du pays d’accueil : un particularisme dans lequel s’engouffrent de nombreuses marques pour proposer aux voyageurs des produits à des prix défiant toute concurrence. Cela porte souvent sur des produits tels que les parfums, alcools, cigarettes et autres barres de chocolat, pour ne citer que les plus populaires. Le décret du 7 février 2024 propose un dispositif expérimental de ventes hors taxes au bénéfice des croisiéristes en Guadeloupe et en Martinique. De fait, il élargit la possibilité du "duty free"aux personnes exerçant une activité de commerce de détail dans les communes de Guadeloupe et Martinique accueillant des navires de croisière.

