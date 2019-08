La Croix-Rouge aide les familles en difficulté avant la rentrée scolaire

Croix-Rouge Croix-Rouge de Martinique avant la rentrée

L’opération est reconduite avant chaque rentrée scolaire depuis 10 ans. Et cette année encore, les bénévoles de la Croix-Rouge de Martinique se sont mobilisés samedi (17 août 2019), dans les supermarchés de l'île.Ils ont collecté auprès du public, qui se montre assez généreux, des fournitures scolaires en vue de la prochaine rentrée (lundi 2 septembre 2019).Les dons seront par la suite redistribués aux associations qui aident les familles en difficulté. La Croix-Rouge est une organisation humanitaire mondiale qui a pour mission principale de prévenir et d’alléger les souffrances des femmes et des hommes en situation de précarité, d'où cette collecte de fournitures scolaires.