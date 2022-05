Cuba : le gouvernement se félicite d'un taux de vaccination de 97% contre la Covid-19, en dépit de l’embargo

Environ 97% de la population cubaine éligible au vaccin présenterait à ce jour un schéma vaccinal complet. Près de 81% auraient même déjà reçu une dose de rappel selon les autorités locales. Celles-ci se vantent d’occuper le haut du podium mondial de la vaccination contre le virus devant les pays à hauts revenus et malgré l'embargo des USA.

Serge Zobéïde / Guy Etienne •

Avec de tels chiffres, le ministère cubain des affaires étrangères se targue de "l'efficacité de ses laboratoires et de ses services sanitaires" dans la lutte contre le coronavirus.

Il faut dire qu'avec 3 de ces 5 candidats vaccins approuvés par l'Agence Nationale de Réglementation, Cuba est le premier pays d'Amérique latine à produire ses propres immunogènes contre la Covid-19.

Vaccin pour tout le monde

Depuis le début de la pandémie, l'ensemble de la population cubaine est soumis à la vaccination dès l'âge de 2 ans et dans les prochaines semaines, les enfants de moins de 2 ans seront concernés. Quant à la dose de rappel supplémentaire, elle a déjà été administrée à plus de 9 000 000 de personnes sur la grande île.

Des produits d’origine cubaine à 85%

La satisfaction du ministère cubain de la santé est d’autant plus grande, que "85% des médicaments utilisés dans le protocole anti-Covid-19, sont d'origine nationale". Le gouvernement fait observer en outre, que la lutte contre le virus a commencé et se poursuit dans un contexte d'embargo maintenu par les États-Unis et toujours "dénoncé avec force" par le pouvoir cubain.