Cyclisme : Moïse Mugisha sera au départ du Tour de Martinique

Coup de tonnerre ce dimanche matin (7 juillet), à moins 2 heures du premier baisser de rideau de la 43e édition du Tour de Martinique, Moïse Mugisha sera parmi les engagés de l’épreuve. L’UCI et la fédération française de cyclisme ont donné leur feu vert. Le favori du Tour sera donc bien là.

Gros ouf de soulagement au sein de la Pédale Pilotine. Le leader de la formation du sud, Moïse Mugisha, vient tout juste de recevoir l’information espérée depuis 48h, tout est réglé avec la fédération rwandaise, l’UCI et la FFC.

Le président du Comité cycliste de Martinique le confirme.

J’ai été informé ce matin au réveil avec un message du commissaire international. En fait, le contrat de Mugisha a été rompu avec son club au Rwanda. Conséquence directe, l’UCI et la FFC ont autorisé le coureur de la Pédale Pilotine à prendre le départ. Alfred Defontis (président du Comité régional cycliste de Martinique)

Cependant, pas de changement concernant les U19, ils ne sont pas autorisés à s’aligner.

Dès la 1ere étape, ce dimanche, pas de place pour de l’observation puisque 2 tronçons sont prévus 103 km le matin entre Fort-de-France et le Marin puis dans l’après-midi, 68,5 km entre la sous-préfecture du sud et le chef-lieu.

Suite aux vérifications administratives et le retrait de 9 coureurs de la catégorie U19, ce sont 115 coureurs qui devraient quitter le chef-lieu foyalais ce dimanche à 9 heures.

115 coureurs sur la ligne de départ

Si le président du collège des arbitres et commissaires de course a donné jusqu’à 45 minutes avant le départ ce matin pour inscrire d’autres coureurs, il semble bien que l’effectif du Tour 2024 reste à 115.

Pour cette semaine de course, le peloton aura droit à 957km et des favoris sont annoncés quant à la victoire finale. Parmi eux, Raphaël Clemencio de l’équipe suisse Knippcycling Schar Garten, Archie Cross et Oscar Hutchnigs de l’équipe britannique du Vélo Schils Doltini mais l’on parle aussi de la sélection des îles de Guadeloupe avec plusieurs chefs de file et possibilités.

Du côté des clubs martiniquais, Moïse Mugisha fait évidemment partie des favoris tout comme Stéphane Bennett et sans doute des possibilités autres. Souvenons-nous du succès d’Eddy-Michel Cadet-Marthe en 2023 qui est allé chercher la tunique jaune finale lors de la dernière étape.