Dans un contexte tendu, les autorités tentent de rassurer la population

Des "opérations de sécurisation" se sont déroulées dans la nuit du vendredi 25 au samedi 26 novembre 2022 dans plusieurs communes de l'île avec la collaboration de l’escadron de gendarmerie mobile arrivé en Martinique. Le préfet Jean-Christophe Bouvier s'est rendu sur place avec les équipes, en particulier à Schoelcher.

Peggy Pinel-Fereol •

Entre le bourg de Schoelcher et ses nombreux restaurants, et le rond-point de la plage de Madiana, une quinzaine d'hommes déployés dès vendredi soir (26 novembre 2022) sur ces points stratégiques de la commune. Ils ont procédé à des contrôles et des vérifications d'identité.

Une présence sur le terrain

Jean-Christophe Bouvier, préfet de Martinique, également présent, "a échangé avec les gérants des différents établissements de restauration du front de mer et les citoyens tout au long de cette opération", indique le service communication de la préfecture.

L'un des établissements du bord de mer avait été victime d'un braquage en fin août 2022. La vidéo avait fait le tour de la toile.

La vidéo du braquage d’un restaurant à Schœlcher diffusée sur les réseaux sociaux

À Schoelcher et dans d'autres communes (Trinité, Robert...), plusieurs "opérations de sécurisation" ont été menées dans la nuit du vendredi 25 au samedi 26 novembre 2022.

L'objectif est avant tout dissuasif. La présence des gendarmes est renforcée par l’escadron de gendarmerie mobile déployé depuis peu en Martinique. Ces derniers, près de 80 militaires, arrivés mardi 22 novembre 2022, sont déjà sur le terrain pour patrouiller. Ils sont déployés sur l'ensemble de la Martinique.

Ces contrôles inopinés devraient se poursuivent dans les prochains jours et semaines à venir.

Nombre impressionnant de meurtre en Martinique

L'île qui dénombre déjà 26 homicides depuis le début de l'année 2022 est en proie à de nombreux faits de violence.

Afin d'y faire face et à partir du lundi 5 décembre 2022, pour une durée de 5 mois, le préfet de Martinique, Jean Christophe Bouvier, aura le soutien de François Lalanne, préfet délégué pour lutter contre les violences armées.