Le préfet François Lalanne, nommé en Martinique pour lutter contre toutes les formes de violences

Le préfet de Martinique, Jean-Christophe Bouvier, aura dès le 5 décembre 2022, un préfet délégué pour lutter contre les violences armées, en forte augmentation sur l'île. "J'aurai le soutien d'un préfet qui va venir pendant cinq mois pour travailler sur les questions de sécurité et de coopération entre les collectivités, l'État et les forces de sécurité intérieures", a indiqué à l'AFP Jean-Christophe Bouvier.

Une semaine après cette déclaration du 12 novembre, Gérald Darmanin, Ministre de l’Intérieur et des Outre-mer, nomme le préfet François Lalanne, à la Préfecture de Martinique à compter du lundi 05 décembre pour une durée de 5 mois.

Sous l'autorité du Préfet de la Martinique, il sera chargé de piloter l'élaboration du contrat territorial de sécurité. En outre, il travaillera sur la préparation du Comité interministériel des Outre-mer en lien avec les services de l'Etat et les collectivités de la Martinique.

Diplômé de l'Institut régional d'administration de Lille et de l'École supérieure des officiers de la police nationale, il a commencé sa carrière comme policier en 1979. Sept ans plus tard, il occupe son premier poste en administration au cabinet du préfet de Seine et Marne.

Une expérience en milieu insulaire

Haut fonctionnaire de terrain, François Lalanne a travaillé dans plusieurs régions mais aussi dans les îles de Wallis et Futuna, en Nouvelle Calédonie et à Mayotte, lui donnant une expérience de l’administration en milieu insulaire.

La Martinique connait en ce moment une explosion d'actes de violence par arme à feu. François Lalanne, devra améliorer le dispositif de surveillance du territoire et améliorer la lutte contre la délinquance.