PODCAST. Outre-mer, puissances mondiales : pourquoi les territoires ultramarins sont-ils au cœur des enjeux mondiaux ?

Les Outre-mer octroyent à la France une dimension mondiale et des atouts importants sur la scène internationale. Ces territoires convoités, parsemés sur 3 océans, permettent à l'État de jouer un rôle géopolitique et géostratégique majeur. Les Outre-mer offrent à la France 97% de sa zone économique exclusive (ZEE), des ressources halieutiques et minérales importantes et 80% de la biodiversité nationale.

Quand on parle d'enjeux géopolitiques, enjeux à l'échelle de la planète, tout est une question de focale. On peut parler des grandes zones d'influence, de grandes zones qui se confrontent plus ou moins ouvertement mais on peut aussi resserrer le regard sur les Outre-mer, par exemple.

Les Outre-mer rassemblent des enjeux économiques, écologiques, stratégiques et culturels, qui leur donnent un rôle essentiel dans la compréhension du monde actuel. Dans ce nouveau podcast, les territoires ultramarins sont au centre de la carte.

Territoires stratégiques

Les Outre-mer français sont les voisins d’autres États et d’autres puissances. Courtisés ou convoités, ces îles et ces morceaux de continent qui dotent la France d’une gigantesque surface maritime à contrôler, se trouvent de plus en plus au cœur des enjeux géopolitiques contemporains. De l’espace indo-pacifique au continent américain, des étoiles jusqu’au fond des océans, la France ultramarine fait face à de nombreux défis et de nombreuses opportunités.

Aux enjeux spécifiques

À travers une série de neuf épisodes, plongez-vous dans la forêt tropicale guyanaise jusqu’aux glaces de l’Antarctique et aux lagons de Polynésie, et voyez, écoutez comment les habitants des Outre-mer vivent la proximité de ces nouveaux horizons stratégiques, et quelle stratégie ils mettent en place pour s’y adapter.

Le monde vu depuis Mayotte : à la recherche de l'or bleu

Le monde vu depuis les Îles éparses : sanctuaires fragiles, îlots stratégiques

Le monde vu depuis la Polynésie : louvouyer entre grandes puissances

Le monde vu depuis la Guyane : l'Amérique, la forêt, l'espace un territoire et trois frontières

Le monde vu depuis les Antilles (1) : couper les routes du narcotrafic

Le monde vu depuis les Antilles (2) : vers une autonomie diplomatique

Le monde vu depuis La Réunion : se projeter et former : les multiples fronts des FAZSOI

Le monde vu depuis les rivalités des puissances : les Outre-mer au cœur des rivalités géopolitiques

Journalistes : Alice Milot, Sophie Larmoyer, Lou Surrans - Réalisation : François-Charles Domergue - Présentation : Patrice Férus - Responsable éditorial : Xavier Martinet - Coordination de production : Julia Lasry - Production exécutive : wave.audio



Direction éditoriale d’Outre-mer la 1ère : Fabrice Hochard et Marie-Claude Thébia - © 2024

