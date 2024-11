Jacques Adélaïde-Merlande, premier président du Centre Universitaire des Antilles-Guyane, s’est éteint à 91 ans

Partager :

L’Université des Antilles a annoncé ce jeudi 14 novembre 2024, le décès de Jacques Adélaïde-Merlande, "historien émérite" et premier président du Centre Universitaire Antilles-Guyane. Pilier de l’enseignement supérieur en Guadeloupe et en Martinique, il laisse derrière lui un héritage intellectuel et académique.

Emma Guillaume (stagiaire) •

L’Université des Antilles (l’UA)a fait part de sa tristesse ce jeudi 14 novembre 2024, en annonçant le décès de Jacques Adélaïde-Merlande à l’âge de 91 ans. Ce pionnier de l’enseignement supérieur en Martinique et en Guadeloupe, a marqué l’histoire de l’institution en devenant le premier président élu du Centre Universitaire Antilles-Guyane (CUAG) de l’époque (1972 à 1977). Un bâtisseur de l’enseignement supérieur aux Antilles Maître de conférences, certifié et agrégé d’Histoire, docteur honoris causa de l’université des West-Indies, président de la Société d’Histoire de la Guadeloupe, membre actif des Sociétés d’Histoire de la Martinique et de la Guadeloupe, Jacques Adélaïde-Merlande était un intellectuel très apprécié au sein de la communauté universitaire. L’UA Dans son communiqué, l’Université des Antilles le qualifie de "véritable érudit, l’un des acteurs essentiels de la structuration et du développement de l'enseignement supérieur de nos territoires antillais". Il a contribué de manière significative à faire connaître l’histoire de la Guadeloupe et de la Martinique, notamment à travers ses ouvrages qui sont aujourd’hui des références scientifiques. L’Université des Antilles Un historien au service de la mémoire collective Jacques Adélaïde-Merlande a consacré sa vie à la recherche et à la transmission. "Sa contribution demeure un héritage pour notre institution et pour la communauté académique", conclut ainsi l’Université des Antilles, laquelle lui exprime sa "profonde reconnaissance".

Partager :