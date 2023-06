De jeunes Martiniquais s'engagent avec la Croix-Rouge

Durant toute leur année scolaire, des élèves du primaire et du secondaire ont choisi de s'engager avec la Croix-Rouge (association d'aide humanitaire française fondée en 1864). Cet engagement a été possible grâce à l'aménagement de leur programme scolaire. Cette opération intitulée "option Croix-Rouge" existe depuis 2016 avec des établissements du centre de la Martinique.

Alain Petit •

200 jeunes écoliers et collégiens ont choisi cette année, l'option Croix-Rouge dans leur programme scolaire. C'est une option facultative mais riche en connaissance et investissement personnel. Pour les jeunes engagés, c'est un premier pas vers le bénévolat. C'est aussi pour la délégation de la Croix-Rouge française l'occasion d'apprendre à ces jeunes comment agir en temps de crise.

7 ans de collaboration avec les établissements du centre

Cette année 3 établissements pilotes de Fort-de-France ont adhéré à cette opération.

Il s'agit du collège Aimé Césaire des Terres Sainville, du collège François-Auguste Perrinon de Cluny et de l'école Primaire Solange Fitte-Duval de Tivoli. Chaque établissement a bénéficié d'un programme théorique et pratique adapté.

Dans un premier temps, il s'agissait de sensibiliser sur les gestes qui sauvent, la prévention des risques, les valeurs humanitaires et de solidarité.

Dans un autre temps, les élèves ainsi formés sont passés à l'action sur le terrain. Ils ont pu ainsi aider les bénévoles à collecter des fonds pour des causes humanitaires ou participer à des cérémonies mémorielles comme celles du 11 novembre ou du 8 mai.

De cette formation ils ont pu aussi élaborer un projet social et solidaire.

Cérémonie de cloture avec les jeunes volontaires de l'opération Option Croix-Rouge • ©Martinique la 1ère

Les enjeux de l'opération option Croix-Rouge

C'est un constat qui ne se dément pas. Le bénévolat devient de plus en plus rare dans nos sociétés qui sont pourtant en demande de solidarité. L'option Croix-Rouge permet à l'institution de rajeunir son image et de véhiculer par ses actions, ses principes et valeurs humanitaires.

Depuis 1864, la Croix Rouge est sur tous les terrains où l'action humanitaire est nécessaire. Elle défend le droit international humanitaire et celui des droits de l'enfant. Elle est très souvent en première ligne durant les catastrophes les plus violentes.

En participant aux formations dispensées par la délégation de la Croix-Rouge de la Martinique, les jeunes élèves deviennent des ambassadeurs bénévoles de toutes ces valeurs.

Vu l'émotion qui se dégageait de la cérémonie de clôture de leur formation, ils étaient plutôt fiers de leur nouvel engagement.