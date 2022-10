De la nourriture et des stérilisations pour les chats errants en Martinique

Les "Moustikat’s", une jeune association du sud de Martinique, a décidé de secourir les chats en divagation en organisant des collectes, afin de les nourrir et de les stériliser. "Diminuer la population féline errante, est une démarche cohérente avec le bien-être de l'animal, tout en améliorant le cadre de vie des citoyens et en protégeant la faune".

Guy Etienne •

Il n’est pas rare de croiser dans la rue, dans les cités, près des poubelles ou sur les plages, des chats errants en quête de nourriture. Depuis le 1er juillet 2021, l’association les "Moustikat’s" créée dans le sud de l’île (au Marin), s’est fixée comme but de lutter contre la maltraitance animale en général et de protéger en particulier ces félins en divagation, souvent abandonnés par leurs maîtres et non stérilisés.

"Les stériliser à tout prix"

On n’a pas de refuge, donc nous les nourrissons à certains endroits, principalement au Marin et à Sainte-Anne, tout en essayant de rester discrets, car les gens pourraient davantage être tentés de les abandonner. Or, le but de notre association, c’est justement d’inciter les propriétaires à ne pas les laisser sur la voie publique, surtout les femelles après une première portée. Il faut les stériliser à tout prix (…). Diminuer la population féline errante, est une démarche cohérente avec le bien-être de l'animal, tout en améliorant le cadre de vie des citoyens et en protégeant la faune. Virginie Gilles-Lagrange, présidente de l’association les "Moustikat’s"

Pour mener à bien cet objectif, l’association organise régulièrement la capture et la stérilisation des chats non identifiés divagants, d’où une première collecte de dons, samedi 15 octobre 2022, au centre commercial d’Acajou au Lamentin. Plusieurs clients ont offert de la nourriture et des accessoires afin de soutenir les bénévoles de "Moustikat’s".

Est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié trouvé à plus de 200 mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus de 1 000 mètres du domicile de son maître et qui n’est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n’est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d’autrui. amf.asso.fr

Durant l’année 2021, les premières actions de l’association "Moustikat’s", ont permis la stérilisation de 78 chats.

En quatre ans, un couple de chats peut donner naissance à 20 000 chatons. Il nous parait donc urgent de continuer nos actions et de pouvoir le faire plus rapidement. Les "Moustikat’s"

L’association "Moustikat’s" est joignable sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, si vous souhaiter la soutenir dans cette action d'utilité publique.