De la pluie et des orages sur la Martinique en ce début de week-end

Le long week-end de l’assomption débute sous la pluie. "Une dégradation pluvio-orageuse liée au passage d'une nouvelle onde tropicale est attendue à partir de la nuit prochaine" prévient la météo. Les premières averses devraient se manifester dès l’après midi sur la partie nord de l’île.

Cet après-midi, des nuages menaçants se développent sur relief du nord de notre île, et débordent sur le littoral, entre Schoelcher et le Prêcheur. Ces amas nuageux délivrent des averses de bonne intensité. De plus, une dégradation nuageuse gagne l'extrême sud de notre île en fin d'après-midi. Le reste de notre territoire bénéficie d'un temps plus ensoleillé et sec. La nuit prochaine, la dégradation gagne toute la Martinique : le ciel est encombré de nuages et les averses sont localement de forte intensité.