De nombreuses réactions à la suite du décès de Vincent Michalet dans un accident de la route

Le sport, Vincent Michalet l'avait dans la peau. Âgé d'une trentaine d'années, il était connu dans le milieu de l’athlétisme martiniquais. Sa dernière victoire importante, remonte aux 4x100 m hommes aux Championnats d'Europe des moins de 20 ans en 2011 à Tallinn en Estonie.

C'est au club Zénith de Ducos qu'il effectue ses débuts. L'un des dirigeants, Luc Piquionne, se souvient de sa ténacité.

Il a été un très bon athlète martiniquais. Ensuite il a participé aux Championnats de France et il a été champion puis d'Europe. C'est quelqu'un qui savait ce qu'il voulait. Pour faire du sport et arriver à ce niveau, il faut travailler et se donner tous les jours. Il ne rechignait pas au travail. Et quand ils allaient en compétition avec son frère jumeau Victor, leur seul objectif était d'être sur la boîte comme on dit, sur le podium. Gagner que ce soit en individuel ou en relais.

Depuis son retour en Martinique, Vincent Michalet était revenu dans le club qui l'avait formé et il souhaitait transmettre sa passion aux jeunes de la commune.

Vincent Michalet était aussi délégué en charge de la jeunesse à la municipalité de Ducos. C’est un coup dur pour toute l’équipe. Aurélie Nella, la maire de la commune s’est rendue sur place dès l’annonce de l’accident.

Ça a été un choc pour tous. Pour la famille, pour les proches, pour le conseil municipal et la ville de Ducos. Vincent était très impliqué et c'est vraiment une grande perte, une immense tristesse pour nous tous. Il était conseiller municipal, délégué à la politique jeunesse, sport et santé, un milieu qu'il connaissait bien. Il avait été Champion d'athlétisme à l'époque et aujourd'hui il avait à coeur de se mettre au service des jeunes dans le domaine sportif, artistique et celui de la communication. C'était vraiment quelqu'un d'investi au service des autres et il était vraiment très apprécié. Pour nous c'est vraiment douloureux. Il était le symbole d'une jeunesse engagée.