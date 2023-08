De passage en Martinique, la guadeloupéenne Francine Barbier, ex coiffeuse, évoque son parcours atypique

Comment et pourquoi Francine Barbier, ancienne coiffeuse, est devenue coach en image, en communication et en développement personnel ? De passage en Martinique, la guadeloupéenne spécialisée en marketing de réseau, s'est livrée sur son parcours atypique.

Daniel Bétis - Guy Etienne •

Optimiser son potentiel, libérer ses blocages, gagner en assurance, cultiver l'estime de soi, autant d'objectifs que beaucoup espèrent atteindre. L'activité de coaching en termes de développement personnel, est d'ailleurs en plein essor.

Profitant de cet engouement, Francine Barbier, d'origine guadeloupéenne, a décidé de se lancer dans le domaine, après avoir passé 12 ans dans des salons de coiffure et de maquillage entre autres. Aujourd'hui spécialiste en marketing de réseaux, elle explique le cheminement de sa reconversion au micro de Daniel Bétis.

Francine Barbier, coach en image, en communication et en développement personnel • ©Daniel BETIS

Améliorer le bien-être... favoriser le mieux-être

Forte de cette expérience et après plusieurs formations, Francine Barbier prétend être en mesure de mieux appréhender les aspirations des autres, afin d'améliorer leur bien-être et de favoriser leur mieux-être émotionnel, physique, spirituel, mental et sociétal.

La coach Barbier entend approfondir encore ses nouvelles activités, notamment aux Antilles, d'où sa venue en Martinique. Elle a aussi des projets d'écriture.