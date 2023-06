Début des épreuves du diplôme national du brevet en Martinique

Lundi 26 juin 2023 commencent les épreuves du diplôme national du brevet. Au programme, des épreuves de mathématiques, français, histoire, géographie, enseignement moral et civique, une épreuve de science et une épreuve à l'oral.

Xavier Chevalier •

C'est le grand jour pour les 4 674 candidats à l'obtention du diplôme national du brevet.

Lundi 26 et mardi 27 juin, se tiennent les épreuves écrites de français (3 heures sur 100 points), de mathématiques (2 heures sur 100 points), d'histoire-géographie-enseignement moral et civique (2 heures sur 50 points), de sciences (physique-chimie, sciences de la vie et de la Terre, ou technologie (le tout sur 50 points) et enfin un oral de soutenance de 15 minutes sur 100 points.

"Rajoutée en 2017, l'épreuve orale porte sur un objet d'étude abordé dans le cadre de l'enseignement d'histoire des arts ou un projet mené dans le cadre d'un enseignement pratique interdisciplinaire ou des parcours éducatifs" précise le rectorat.

Quelles conditions pour obtenir le brevet ?

Il est important de rappeler que les notes obtenues durant l'année, à l'occasion du contrôle continu, sont prises en compte.

L'objectif du brevet est d’évaluer les connaissances, les compétences et la culture acquises à la fin du cycle du collège.

Afin d'obtenir ce premier diplôme, il faut obtenir la note minimale de 400 points. Les résultats seront annoncés le 7 juillet prochain.