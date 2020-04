Aimé Joyau, le maire adjoint du Prêcheur, est décédé

Aimé Joyau Maire adjoint du Précheur est décédé ce samedi 25 avril 2020 des suites d’une longue maladie à l’âge de 69 ans. "Nous garderons de lui, le souvenir d’un élu dynamique. Un homme de grande valeur, très engagé dans la vie de sa commune" a écrit Marcellin Nadeau le maire du Prêcheur.

Nous garderons de lui, le souvenir d’un élu dynamique, disponible. D’un homme de grande valeur, très engagé dans la vie de sa commune. En ces moments difficiles, nous présentons à son épouse, à ses enfants, à ses sœurs et frères et à ses proches nos très sincères condoléances.



- Marcellin Nadeau Maire du Prêcheur

Un homme discret, dévoué et impliqué dans le social. Les avis sont unanimes après le décès d'Aimé Joyau, ce samedi 25 avril 2020 à l'âge de 69 ans. C’est l'émoi au Prêcheur où il était maire adjoint. Il s'est éteint des suites d’une longue maladie.Maire-adjoint en charge de l’Action sociale, de la solidarité, de l’économie sociale et solidaire, et de la santé. Il était également vice-président du Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale du Prêcheur (CCAS) il a passé deux mandatures aux côtés de Marcellin Nadeau.Ce dernier dans un communiqué ce samedi rend hommage à Aimé Joyau.Aimé Joyau était maire adjoint de la commune du Prêcheur de 2008 à 2020.Il a baigné dès son plus jeune âge dans la politique, son père Albert Joyau a été maire du Prêcheur de 1946 à 1987.