Décès de Dennis Thomas, le saxophoniste et co-fondateur de Kool & the Gang, un groupe très apprécié aux Antilles

Dennis Thomas, saxophoniste, flûtiste et percussionniste du légendaire groupe Kool & the Gang (9 février 1951 - 7 août 2021).

C’est sur Twitter et sur sa page Facebook, que le légendaire groupe de disco et de funk, Kool and the Gang fondé en 1964, a annoncé le décès de son saxophoniste, flûtiste et percussionniste Dennis Thomas à l’âge de 70 ans, samedi 7 août 2021.

Dennis Thomas qu’on surnommait "Dee Tee", "est décédé paisiblement dans son sommeil à l'âge de 70 ans dans le New Jersey" aux États-Unis rapporte sa famille. La nouvelle a été publiée par le groupe sur son compte Twitter et sa page Facebook, laquelle rassemble près d’1 million 400 milles abonnés. "La quintessence du mec cool" Dennis Thomas, né le 9 février 1951 à Orlando en Floride, amateur de vêtements chics et de beaux chapeaux, était saxophoniste (alto), flûtiste, percussionniste, mais aussi maître de cérémonie lors des spectacles de la formation. Ses compagnons de scène disent de lui qu’il était "la quintessence du mec cool". La dernière apparition du musicien en public, c’était lors du lancement de la saison 2021 du Hollywood Bowl à Los Angeles, le 4 juillet dernier. Cette disparition est un coup dur pour la légende du funk, de la soul, du R & B et de la pop music, après la mort de l’auteur-compositeur Ronald Bell en septembre 2020, autre co-fondateur de l’orchestre. Des tubes à la pelle Depuis sa création en 1964, Kool and the Gang a fait danser plusieurs générations de Français (et encore aujourd’hui), en particulier en Guadeloupe et en Martinique, avec des titres inoubliables comme Celebretion, Fresh, Get Down On It, Cherish, ou encore le fameux Let's Go Dancing (Ooh, La, La, La), Hi De Hi Hi De Ho, Ladies Night…

