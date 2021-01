Décès de Joseph Ursulet, ex-président de la ligue football de Martinique et chronométreur des courses de yoles

Joseph Ursulet est décédé à l’âge de 81 ans à son domicile au François. Fonctionnaire territorial, il a fini sa carrière en 2005 à la mairie de Rivière-Salée en tant que Directeur Général des Services, aux côtés du premier magistrat, André Lesueur, dont il était très proche. Durant sa retraite, il a été commissaire enquêteur des services de l’État jusqu’en 2020.

L’octogénaire était aussi bien connu dans le milieu du sport martiniquais, puisqu'il est resté 16 ans à la tête de la ligue locale de football.

Samuel Péreau, l’actuel dirigeant de la maison du foot, avait tissé avec lui "des liens de grande amitié par rapport notamment au combat que nous avons poursuivi après lui (et d’autres), pour l’émancipation du football des ligues des Antilles et de la Guyane françaises. Il prenait régulièrement des nouvelles de l’avancement du dossier d’intégration à la FIFA" confie le président Péreau.

Joseph Ursulet avait été distingué au Hall of Fame, instance suprême de la Confédération de football d'Amérique du Nord, d'Amérique Centrale et des Caraïbes. Le football martiniquais et international perdent un pionnier, un visionnaire et un passionné qui a beaucoup fait pour son pays.

(Samuel Péreau - président de la LFM)