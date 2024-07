Décès de Luc Hodebourg : les Martiniquais répondent à l'appel à la solidarité de sa fille

Après l'annonce du décès de l'ancien candidat aux élections municipales de 2020 au Marin, connu pour sa célèbre phrase "pa volè bagay moun ay lanmè", sa fille s'est exprimée sur les réseaux sociaux. La jeune femme lance un appel à la solidarité qui a provoqué de nombreuses réactions.

Tifenn Haudebourg ne s'attendait pas du tout à un tel élan de solidarité après la diffusion de son message sur les réseaux mardi 23 juillet 2024, jour du décès de son père Luc Hodebourg.

Je suis touchée face à tous les dons qui sont faits, aux messages, aux partages de la vidéo, des commentaires qui sont faits... Je suis juste bluffée. Je suis émue, j'en perds mes mots. Je remercie toutes les personnes qui participent. À toutes ces personnes qui ont participé, partagé, ceux qui ont mis un euro ou regardé, je vous remercie pour votre soutien. Tifenn Hodebourg, fille de Luc Hodebourg au micro de Jean-Marc d'Abreu

Un appel à la solidarité

Dans son post, la jeune femme âgée de 19 ans apparaît les traits tirés et les larmes aux yeux. La fille aînée de Luc Haudebourg confirme le décès de son père. Elle revient sur la mort de sa mère et les années difficiles qui ont suivi. Puis elle se livre à coeur ouvert sur ses doutes et ses inquiétudes après cette nouvelle perte.

Aujourd'hui je fais cette vidéo parce que nous sommes dépourvu face à la situation. J'ai 19 ans, je vais devoir prendre mon frère sous tutelle. L'éduquer. C'est tellement dur. Je ne sais pas comment ça se passe. Je ne sais pas comment on va payer l'enterrement. Je ne sais pas comment ça va se passer. Je vais devoir éduquer mon faire, continuer mes études. Tifenn Hodebourg sur Instagram

Elle a créé une cagnotte solidaire en ligne baptisée "Luc laisse derrière lui 3 enfants orphelins". En quelques heures, elle a déjà récolté plus de 40 000 euros et 300 messages.

Luc Haudebourg avait trois enfants, Luka (14 ans), Euzann (17 ans) et Tifenn (19 ans).