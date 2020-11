Décès de Marc Vébobe : le Sprint Club de Saint-Joseph perd un dirigeant aimé et apprécié

Marc Vébobe, l’ancien président du Sprint Club cycliste de Saint-Joseph, ancien directeur commercial de l’Agence Air-France en Martinique, est décédé mardi 17 novembre 2020 à l'âge de 73 ans. Avec son sourire légendaire et sa gentillesse il était un président d'association efficace et charismatique

Daniel BÉTIS et JCS •

À l’initiative du festival de la bicyclette

J'ai perdu un ami, un vrai. C‘était un homme d’envergure sur lequel on pouvait compter. Un dirigeant juste, intransigeant envers lui-même et les autres. En lançant le festival de la bicyclette sous ma présidence, il a participé au renouveau du cyclisme martiniquais et à son rayonnement international Gabriel Brafine, ancien président du comité régional de cyclisme

Acteur culturel

Marc Vébobe a contribué au succès de la discipline dans sa commune natale Saint-Joseph. Entourés de membres (comme Gaby Salines, Frantz Cimadures et bien d autres) travaillant pour le bien-être et le rayonnement du cyclisme, le Sprint Club a rehaussé la discipline dans la commune.Paul Charles-Angèle, Serge Ventou-Dumaine, Dominique Saint-Honoré, Daniel Vandestoc, Joël Dintimille, Pierre Edon et Nicolas Bourbouille ont fait les beaux jours du cyclisme Joséphin sous sa présidence.Cette compétition d’envergure internationale se déroulait au mois de mai et constituait un prélude au tour. Marc Vébobe a invité Mexicains, Australiens, Colombiens et formations françaises pour animer le peloton et assurer ainsi le renouveau du cyclisme Martiniquais, en confrontant les coureurs locaux aux meilleurs du moment. Son épreuve restait une référence avant le tour cycliste de la Martinique.Marc Vébobe a été un véritable acteur culturel. Travaillant à Air-France, en tant que directeur commercial, son amour pour la culture l'a amenée à aider bon nombre d'artistes et à promouvoir concerts et festivals. "La culture" disait-il "constitue un élément incontournable dans la vie".À 74 ans, Marc Vébobe laisse un vide dans le milieu sportif et culturel du pays.