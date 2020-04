Coronavirus : Patrick Francfort le batteur Martiniquais des "Gibson Brothers" est décédé

Le Martiniquais Patrick Francfort, le batteur des Gibson Brothers, est décédé, samedi 4 avril 2020 du Covid-19. Avec deux de ses frères, Alex aux claviers et Chris au chant, ils avaient créé "The Gibson Brothers" un groupe de disco auteur de la chanson "Cuba" parue en 1979.

Daniel BÉTIS - Jean-Claude SAMYDE •

GIbsons Brothers, au firmament du disco

a gaucher Patrick, au centre Chris et à droite Alex des Gibson Brothers. • ©PGB/site Gibson Brothers ...



14 disques d’or N° 1 des hits dans 16 pays,

Le Covid 19 a encore frappé dans le milieu artistique. Encore une légende emportée, le martiniquais Patrick Francfort, le batteur des Gibson Brothers.Âgé de plus de soixante ans, Patrick Francfort continuait à sillonner l'Europe, particulièrement la Belgique, la Hollande et Luxembourg pour honorer des contrats.Patrick Francfort, le batteur du groupe a marqué des générations. Il restera toujours une icône.Ils étaient trois garçons partagés entre Sainte-Marie (naissance) et Lamentin Acajou, où se trouve la maison familiale.Ils débarquent à Paris dans le but de faire de la musique. Ils débutent alors leur carrière en 1975 sous le nom de scène Martinique-Express où ils assurent l'animation musicale aux cotés de Guy Lux à la télévision.Leur talent va attirer l’œil du producteur Daniel Vangarde qui réalise un coup de maître. Ils fondent en 1976, le groupe "Gibson Brothers" avec Patrick, à la batterie, Alex au claviers et Chris au chant.C'est l’époque, du disco. Les américains occupent la place. Et les Martiniquais avec leur groupe "Gibsons Brothers" remettent les compteurs en place.Le groupe explose sur la scène internationale, occupe les premières places de hits, multiplie les concerts. Patrick, Alex et Chris vont rivaliser d'excellence.Ils font un hit mémorable avec la chanson "Cuba" parue en 1979 et se sera et c'est encore un tube indétronable. C'est le premier groupe français à rester des mois en tête des hits parades AnglaisLa même année, le groupe sort un nouvel opus "Cuba" avec d'autres titres tels "Oooh what a life", "Que sera mi vida" ou encore "West Indies ". Le single "Que sera mi vida" arrive à la 11e place du Billboar D.H.T. 100 et entre dans le top 5 du UK Singles Chart.Avec une carrière de chanteurs au sommet de leur art, The Gibson Brothers se lance en 1984 dans une carrière de producteurs avec le chanteur Laroche-Valmont qui sort le titre "T'as le look Coco" . La chanson devient disque d'or en France. Trois ans plus tard, The Gibson Brothers sort l'album "Emily" qui leur vaudra d'être nommé groupe de l'année en Angleterre.Au fil des années suivantes, The Gibson Brothers continue de sortir des morceaux qui deviennent incontestablement des tubes