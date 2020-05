Déconfinement : l'accès aux plages de Martinique suspendu à la décision du tribunal administratif

L'arrêté préfectoral interdisant l'accès aux plages de Martinique était attaqué samedi 16 mai 2020 devant le tribunal des référés par deux avocates. Le délibéré sera rendu lundi 18 mai 2020. En attendant les nombreux amoureux de la plage et de la mer devront encore prendre leur mal en patience.

Brigitte Brault •

Ce matin (16 mai 2020) l'arrêté préfectoral interdisant l'accès aux plages et en particulier de la navigation nautique et des activités sportives était examiné par le tribunal administratif de Martinique.



Deux avocates, Me Alexandra Chalvin et Alyzé Apiou-Quénervé ont en effet présenté un référé pour le compte d'un professionnel du nautisme.



La question principale examinée par les juges des référés porte notamment sur "les conditions d'entrée en Martinique par voie maritime et encadrant la pratique des activités nautiques dans les eaux bordant la Martinique dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19".



Les deux avocates soulignent également que la spécificité de la Martinique et des Outre-mer n'est pas prise en compte par l'arrêté préfectoral.



Des conditions qui portent, selon les deux avocates, atteintes "aux libertés fondamentales" et qui ne trouvent selon elles "aucune justification dans la crise sanitaire désormais contrôlée en Martinique".



La décision du tribunal administratif sera rendue ce lundi 18 mai 2020 dans la journée.



Pour rappel, les élus des communes de Martinique ont refusé la réouverture des plages. Le préfet avait proposé une possible ouverture sur la tranche horaire allant du lever du jour à 11 h du matin.