Déconfinement des restaurants de plein air en Martinique vendredi 21 mai

Les restaurateurs désabusés depuis le début de la crise sanitaire, attendaient cette décision avec impatience, comme Steeve Annet, directeur d’une table à Sainte-Luce.

Ce n’était pas grand-chose, juste de quoi payer nos factures et on n’arrive pas à dégager de bénéfice (…).

Installé sur la plage du bourg depuis bientôt 15 ans, ce restaurant est un des plus prisés du sud. Mais il y a 3 ans, lorsque les nouveaux propriétaires ont repris l’affaire, ils étaient loin d’imaginer qu’une pandémie de cette ampleur viendrait les déstabiliser à ce point.

Reconstituer un peu de trésorerie, est désormais l’objectif de la nouvelle direction, qui compte énormément sur la clientèle locale et les futurs touristes. Car les trois confinements successifs ont occasionné un gros manque à gagner à la SARL explique Steeve Annet. La reprise de l’activité est donc une véritable délivrance pour lui et son personnel.

Le Covid a tué 80% du chiffre d’affaires.

Depuis plus d’un an c’est la galère et les aides publiques (CTM et Etat) tardent à venir. En plus il n’y avait pas de touriste, les rares fois où on a été autorisés à ouvrir. Mais on n’a pas licencié pour autant.

Donc nous comptons énormément sur le retour de la clientèle locale, ainsi que les visiteurs, en particulier durant les mois de juillet et août prochains, pour venir savourer notre cuisine locale et française, tout en respectant les gestes barrières et les mesures imposées.

(Le directeur du restaurant)