Déconfinement : une reprise du réseau Mozaïk et du TCSP sous contrôle

Jean-Claude Samyde •

La Martinique entame, ce lundi, sa deuxième semaine de déconfinement. Les bus et le TCSP reprennent du service, lundi 18 mai 2020. Les transports doivent observer des mesures strictes.La distanciation sociale : une place sur deux dans les deux modes de transport. Les règles de distanciation sociale ont ainsi été appliquées et la signalétique des nombreuses recommandations sera bien visible.À l’arrêt depuis plusieurs semaines suite à l’épidémie de coronavirus, le réseau de bus Mozaïk et celui du TCSP sont opérationnels dès ce lundi 18 mai 2020 . Dans un communiqué publié ce samedi 16 mai le Groupement Momentané d’Entreprise "Ensemble pour Mozaïk " . C.F.T.U. précise qu'il sera indispensable pour tous, de respecter les gestes barrières et la distanciation sociale à savoir :Il est également précisé qu'il n’y aura plus de vente de titres à bord des bus, jusqu’à nouvel ordre. Tous les bus feront l’objet d’une désinfection quotidienne afin de garantir la sécurité à la fois du personnel et des usagers du réseau Mozaïk.Dans cette perspective de reprise, le Groupement Momentané d’Entreprise "Ensemble pour Mozaïk" C.F.T.U. Mandataire et les entreprises du réseau Mozaïk comptent sur l’implication et le civisme de tous pour garantir une reprise des dessertes dans les meilleures conditions.