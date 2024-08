Découverte : l'Habitation Latouche au Carbet, un écrin patrimonial qui abrite l'unique zoo de Martinique

Entre le Carbet et Saint-Pierre, sur la Côte Caraibe, l’Habitation Latouche accueille le Zoo de Martinique et ses espèces animales venues des quatre coins du monde. Ce cadre pittoresque est un site historique dans son écrin patrimonial, que le public peut découvrir parmi des vestiges rénovés, sur un domaine riche de sa biodiversité.

Ballade, découverte, patrimoine et zoo c 'est l'habitation Latouche;. Le directeur Jimmy Limousin passionné présente les lieux. • ©Daniel BETIS

L’habitation Latouche est l'une des plus anciennes plantations de la Martinique fondée en 1643. Propriété de Guillaume d'Orange, elle fut ensuite celle de François-Samuel Levassor, Sieur De Latouche après son mariage avec la fille de Guillaume.

Les vestiges d'une habitation florissante • ©Collection privée Zoo Martinique

L'habitation Latouche, un lieu verdoyant chargé d'histoire

À la fin du XVIIè siècle, l’habitation a connu une grande expansion. Pendant plus de deux siècles, l’activité économique du lieu a été florissante avec le développement d'une sucrerie, d'une distillerie, d'une indigoterie et d'une maniocquerie. On y cultivait également du cacao et du tabac.

Un cadre patrimonial • ©Collection privée zoo

En mai 1717, l’habitation l'Anse Latouche est le théâtre du soulèvement des colons et de révolte des planteurs (le Gaoulé). À cette occasion, les représentants du Régent Philippe d'Orléans, gouverneur de la Varenne et son intendant, sont retenus prisonniers dans l'habitation par les colons, avant d'être renvoyés par bateau en France hexagonale.

Le 8 mai 1902, le site fut détruit par l'éruption de la montagne pelée. Un siècle après, l'habitation Anse Latouche a été réhabilitée par Jean-Philippe Thoze.

Les Flamants au cœur de l'Habitation • ©Collection privée

Le zoo du Carbet et ses curiosités

Le parc zoologique créé en 2014 par le couple Angélique et Franck Chaulet, accueille singes, jaguars, pumas, flamants des Caraïbes, loriquets, grand fourmilier, racoons... et bien d'autres animaux.

Le jaguar Noir. • ©Collection privée Zoo Martinique

Nous avons mis en place des installations au zoo pour le bien-être des animaux. L'équipe du Zoo et notre groupe participons tous ensemble à la préservation de la, de notre biodiversité. Les visiteurs peuvent se promener sur un parcours didactique aménagé pour découvrir les animaux et pourquoi pas interagir avec eux comme dans l'une des volières d'immersion du zoo Jimmy Limousin - Directeur du Zoo

En outre, il y a des moments à partager sur place, comme la naissance de deux jaguars noirs (Naya en janvier 2017 et celle de son frère en septembre 2019). "C'est la récompense de l'investissement au quotidien des équipes animalières du site".

Un cadre idyllique au Carbet • ©Collection privée

Ce parc de 4 hectares abrite aussi 2 volières avec plusieurs espèces d'oiseaux (cacatoès, flamants roses, loriquets...) et une serre aux papillons.