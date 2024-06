Dégradation progressive du temps en Martinique au 1er jour de la semaine, avec "de bonnes averses"

Le dernier bulletin de météo France publié à 5h55 ce lundi 17 juin 2024 prévoit dès la mi-journée "de bonnes averses et une dégradation plus nette au cours de la nuit prochaine".

Alors que la flamme olympique traverse l’île de bout en bout jusqu’à son étape finale à Fort-de-France en début de soirée, le temps ne sera pas coopératif selon les prévisions de météo France.

À partir de la fin de matinée, les nuages devraient devenir plus menaçants et donner de bonnes averses, notamment sur le relief et la côte Nord-Caraïbe. Un coup de tonnerre n'est pas à exclure. Au cours de la nuit prochaine, une dégradation plus nette est attendue avec de fréquentes averses, parfois orageuses. Météo France (bulletin de 5h55 du lundi 17 juin 2024)

Une onde "bloquée"

Météo France précise que "l'onde tropicale initialement prévue d’arriver durant la nuit dernière reste bloquée à l'approche de l'arc antillais". Mais elle génère "une instabilité et des nuages bourgeonnent sur le relief et la façade Caraïbe". Quant à la mer, elle reste "peu agitée en Atlantique et canaux".

Mardi 18 juin, "la matinée devrait être encore bien humide". La nuit suivante, "le temps s’humidifie à nouveau avec des ondées parfois de bonne intensité".