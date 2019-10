Dégradation progressive du temps sur la Martinique avec l'arrivée d'une onde tropicale ce jeudi soir

Une onde tropicale approche de la Martinique et va entraîner une nette dégradation pluvio-orageuse ce jeudi 17 octobre en début de soirée.

En pleine nuit

Des averses assez fortes et parfois orageuses se produiront par endroits. Elles deviendront plus fréquentes, localement soutenues, avec des orages plus marqués en soirée et la nuit prochaine sur l'ile, provoquant des cumuls importants.

L'onde tropicale passera sur la Martinque dans la deuxième partie de la nuit.

Prévision pour demain vendredi 18 octobre

L'onde tropicale s'attarde sur l'ile en matinée, maintenant un temps très nuageux et fréquemment pluvieux. Les quantités de pluies peuvent être encore importantes jusqu'à la mi-journée.

Ensuite c'est l'accalmie progressive. Les pluies se font moins intenses et moins fréquentes.

Le ciel retrouve un aspect plus variable en toute fin de journée.