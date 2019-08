Un dernier hommage rendu à Maurice Jallier jeudi 15 août à Fort-de-France

Souvenirs du patriarche : Maurice Jallier

Des honneurs nationales et locales

C’est avec une grande émotion que j’ai appris le décès du grand artiste #martiniquais Maurice Jallier. Je présente mes plus sincères condoléances à sa famille, ainsi qu’à ses proches. pic.twitter.com/1o0lgHULBK — Annick Girardin (@AnnickGirardin) August 12, 2019

La cellule familiale était réunie, hier (lundi 12 Août 2019) à Cluny à Fort-de-France. Ambiance de souvenirs au cours de cette soirée dans cette famille avec trois de ses cinq enfants.Jocelyn évoque le succès des spectacles en Guadeloupe et l’accueil reçu. Yolène, la seule fille d'une famille de cinq enfants, raconte le parcours de son père. Quant à Thierry, il se souvient du premier prix aux Seychelles, de la prestation du groupe "Créolita" en Haiti et des 300 chansons composées par le patriarche.L’immense Maurice Jallier a été honoré par la presse nationale, le Monde, le Figaro et le journal 20 minutes. La Ministre des Outre-mer Annick Girardin a salué le charisme et le rôle important qu’il a joué dans la promotion de la culture créole :La dépouille de Maurice Jallier sera exposé jeudi de l’assomption (15 Août) dans les salons d’honneurs du Stade Pierre Aliker à Fort-de-France à partir de 18h 30.La cérémonie religieuse se déroulera en l’église de Bellevue, à Fort de France. La crémation et le dépôt de l’urne à Case-Pilote se fera dans l’intimité.