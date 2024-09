Derniers adieux à la gastronome Laeticia Biron, une créatrice aux multiples casquettes

Passionnée de gastronomie, épicurienne ou encore ancienne chroniqueuse de Martinique la 1ère, Laeticia Biron est enterrée ce jeudi 5 septembre 2024. Un dernier adieu lui est rendu en l’église de Bellevue à Fort-de-France à 11 heures. L’entrepreneure de talent, aux multiples casquettes, a tiré sa révérence, samedi 31 août 2024. Elle était âgée de 40 ans

Laetitia Biron, décédée samedi 31 août 2024 à l’âge de 40 ans était un génie de la communication et du savoir-faire culinaire. En 2023, elle apporte sa joie de vivre et sa passion du partage aux auditeurs et internautes de Martinique la 1ère.

Cette Lamentinoise a toujours eu comme ambition de créer des concepts dans le domaine touristique, histoire de valoriser son île natale, la Martinique.

Après le lycée de Bellevue, puis des études de lettres modernes, Laeticia Biron s’oriente vers l’école Vatel à Bordeaux. Le groupe mondial est spécialisé dans l’Enseignement du Management préparant les dirigeants de l’Hôtellerie internationale et du Tourisme de demain. D'abord étudiante, puis enseignante, elle était directrice de l'école Vatel Martinique depuis un an.

Laeticia Biron,(Chronique culinaire) Martinique 1ere Radio • ©Collection privée

Une carrière bien remplie

Laeticia Biron a fait sa carrière sur le territoire national et à l’international sillonnant les Étas-Unis, le Canada et d'autres pays.

De retour en Martinique, elle décide de valoriser le terroir. Fort de l’expérience acquise dans les lieux prestigieux comme l’hôtel Lutécia, en plein cœur de Paris, elle s’intègre dans le tissu martiniquais, avant de prendre la décision de voler de ses propres ailes.

Laeticia Biron, femme de défi, n’hésite pas à créer une agence de valorisation de la gastronomie locale martiniquaise, guadeloupéenne et caribéenne.

Laeticia Biron fourmille d’idées. Elle lance la plate-forme de cuisine caribéenne les ateliers de Médelice qui propose des stages de découvertes de gastronomie et de pâtisserie.

Elle est repérée et travaille avec Jimmy Damase sur la matinale des antennes de Martinique la 1ère.

Laeticia Biron a commencé chez nous en Radio en fin 2023. Elle présentait une chronique dans la matinale avec la complicité de Jimmy, à 6h55. “Les pieds sous la table”. Il fallait en 2 minutes proposer une recette culinaire à base de produits du terroir, des fruits et légumes de saisons etc… un challenge qu’elle avait relevé avec talent et succès. Elle réalisait sa dernière chronique chez nous en début du mois de février 2024, avant de partir se soigner en France. C’était une chroniqueuse pasionnée, qui réalisait des recettes originales, elle avait le sens de la communication et de la transmission. Isabelle AUGUSTE - Adjoint du directeur éditorial

La nouvelle a plongé ses amis, ses fans, les auditeurs, téléspectateurs et internautes dans l’émoi.

À noter qu’elle a créé une association "Zétwal An Syèl" qui œuvre et réalise un travail de reconstruction auprès des parents en Martinique frappés par le deuil périnatal.