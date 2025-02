Des associations s'unissent pour soutenir les étudiants précaires en Martinique

Face à la précarité des étudiants en Martinique, un groupe d'associations se mobilise pour offrir un soutien concret. Une collecte solidaire a été organisée au Théâtre Autonome Marron (TOM) à Fort-de-France, ce mardi (25 février), afin de récolter des denrées alimentaires et des produits d'hygiène, mais pas seulement.

De nombreux étudiants en Martinique luttent pour joindre les deux bouts. Entre mal-logement, frais d’inscription élevés et absence de soutien financier, leur quotidien devient de plus en plus compliqué. Une situation qui appelle à l’action et à la solidarité.

Une mobilisation solidaire

Pour y répondre, l'association Soulajé Difikilté Frew, en partenariat avec plusieurs associations locales, a organisé une collecte ce mardi 25 février au Théâtre Autonome Marron (TOM) à Fort-de-France.

L’objectif est de récolter des denrées alimentaires, des fruits et légumes, ainsi que des produits d’hygiène destinés aux étudiants les plus en difficulté. Les dons étaient collectés dès 9h.

Mali, artiste et membre de l’association Soulajé Difikilté Frèw, revient sur les enjeux de cette collecte :

On a besoin de denrées sèches, de fruits et légumes, de produits d’hygiène… Cette collecte s’adresse à tous les étudiants en grande difficulté, qui ont fait appel à nous. Il y a eu un travail qui a été fait en amont. Certains étudiants, qui ne bénéficient ni de bourse ni d'autres aides, traversent des périodes particulièrement difficiles, surtout pendant les vacances. C’est pour ces jeunes que nous agissons. Mali, artiste et membre de l’association Soulajé Difikilté Frèw, au micro de Grégory Gabourg

Un accompagnement au-delà de l'alimentaire

Cette collecte ne se résume pas uniquement à une aide alimentaire : elle s’inscrit dans une démarche plus large. Peggy Charles, déléguée à l'insertion et à la santé mentale, met en lumière l’importance de cette initiative :

Nous avons été alertés par un partenaire sur la situation préoccupante de certains étudiants. Ces jeunes nous ont partagé leur quotidien difficile. Nous leur avons offert plus d’une dizaine de paniers alimentaires, et avec les partenaires du Conseil Local de Santé Mentale de Fort-de-France, nous avons décidé de mettre en place cette action pour leur apporter un soutien. Mais l’aide ne se limite pas à l’alimentaire, il y a aussi un travail sur le réseautage pour informer les étudiants des solutions disponibles. Peggy Charles, déléguée à l'insertion et à la santé mentale, interrogée par Jean-Marc Kennenga

La redistribution des dons a lieu dès le soir même, grâce à une organisation bien huilée. Les volontaires peuvent également participer à des animations artistiques à partir de 17 heures, avec des performances d'artistes jusqu'à 21 heures.

