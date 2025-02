Une action de solidarité est organisée pour les étudiants africains de Martinique en situation de grande précarité

Mal-logement, frais d’inscription trop élevés, difficulté à joindre les deux bouts… Beaucoup d’étudiants africains sont en situation de grande précarité. En effet, l'augmentation des frais d’inscription à l’Université cette année constitue un véritable obstacle pour ces étudiants. Dans l’impossibilité de les régler et d’avoir un certificat de scolarité, ils ne peuvent travailler et se retrouvent pour certains dans une extrême pauvreté loin de chez eux.

Alerté par les reportages diffusés sur nos antennes, un collectif de soutien s’est constitué à l’initiative de l’association Fondasyon Nyahbingui. Après plusieurs réunions avec les étudiants africains de Martinique, le collectif organise une manifestation de solidarité le vendredi 28 février au Carbet, Chez Ismael. L’objectif est de constituer une cagnotte grâce à la vente de repas africains pour apporter une aide aux situations les plus urgentes.

Il y a pas mal d’organisations qui commencent à entrer dans le collectif de soutien. On rencontre les étudiants, on discute avec eux pour connaître leur réalité et essayer déjà de répondre à leur urgence. Il y a des détresses sociales, sanitaires. C’est indigne d’un pays comme la Martinique. C’est pire que l’Afrique. Ils ont quitté l’Afrique pour venir vers le meilleur, donc on se bat pour améliorer ça, pour qu’ils bénéficient du droit commun. On prépare une série de rendez-vous. Le président de l’Université doit rencontrer une délégation d’étudiants du comité, en présence des députés Nilor et Nadeau, la semaine prochaine. Entre temps, on travaille pour amplifier la mobilisation et on donne rendez-vous à tout le monde le vendredi 28 en soirée au Carbet pour un sound système de solidarité génération Africa avec beaucoup d’artistes solidaires qui vont se produire et une vente de plats africains et ital pour soutenir la solidarité et créer une cagnotte pour les étudiants.