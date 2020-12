Des auteurs martiniquais participent à la 2e édition du "Festival entenasyonal literati kreyol" en Haïti

Coup d'envoi depuis le 2 décembre 2020, de la 2e edition du "Festival entenasyonal literati kreyol". Espace de rencontres, de promotion, de valorisation et de diffusion. Ce rendez-vous présentiel et numérique, rassemble de nombreux invités dont une forte participation martiniquaise.

Daniel Betis et NJC •

La Martinique bien représentée

Matinik jwe yon wòl fondamantal nan enplantasyon gwo evennman sila a. OMDAC sé yon gwo moso nan evennman an. Nou pwofité remèsye tout ekip OMDAC la pou enplikasyon l non sèlman nan pwogramsyon FEL (pwopozisyon konsèp kreyolfyesta,) men tou nan reyalizasyon evennman an menm.



Le rôle de la Martinique est fondamental dans la création de cet évènement, notamment grâce à l'implication de l'Omdac. Nous en profitons pour remercier cette équipe pour la programmation et la réalisation de l'évènement. Anivince Jean-Baptiste, président du festival

L'écrivain Raphaël Confiant invité d'honneur

Raphaël Confiant "Grand Café Martinique"

La deuxième édition du festival de littérature créole (Festival entenasyonal literati kreyol) se veut une vitrine de la production littéraire et du créole et un tremplin permettant de rapprocher écrivains, intellectuels, poètes, éditeurs et défenseurs de la langue créole.La Martinique apporte une importante contribution à ce 2e rendez-vous. Les liens remontent au lancement en 2019 du premier festival. La Martinique a joué un rôle fondamental par le biais de l'Omdac (Organisation Martiniquaise d’Action Culturelle).Anivince Jean Baptiste, le président de ce jeune festival, a rappelé à l’ouverture, l’existence d’un lien fort unissant les 2 pays, remerciant Yves Marie Séraline (président de l’Omdac) pour son implication, lui le représentant officiel des régions de Guadeloupe, Guyane, Sainte Lucie et Dominique.L’empreinte martiniquaise est aussi présente avec l’écrivain Martiniquais Raphaël Confiant, invité d’honneur aux côtés de deux pointures haïtiennes, invités spéciaux, Rodolphe Mathurin et Pierre Michel Cherry.

De nombreux auteurs présents ou représentés dans ce festival. D'Haïti nous retrouverons Rodolphe Mapou, le romancier Lyonnel Trouillot, la poétesse dramaturge Evelyne Trouillot, le musicien chanteur écrivain Franketienne, l'écrivain libraire Jean Mapou.



Figurent aussi sur la liste, le Dominiquais Gregory Rabess, musicien chanteur parolier et Hector Poullet de la Guadeloupe. D'autres auteurs feront leur apparition, telles que les Martiniquaises Jala la conteuse et Térèz Léotin, membre de Krey matjé kréol Matinik".



Ateliers, conférences, échanges, visio-conférences sont prévus jusqu'au 6 décembre 2020 à Port-au-Prince (Haïti).