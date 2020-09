Des averses sont attendues ce jeudi après-midi sur la façade ouest de la Martinique et les reliefs

Selon Météo-France une zone pluvio-orageuse indirectement liée au cyclone "Teddy " va concerner la Martinique, jeudi 17 septembre 2020 dans l'après-midi. Les développements nuageux vont délivrer des averses de bonne intensité et localisées sur la façade ouest de la Martinique et les reliefs

Jean-Claude Samyde •

Dans son bulletin élaboré ce jeudi 17 septembre 2020 à 11 heures locales, Météo-France signale que la panne d'Alizé et une houle de Nord­Est, engendrées par la circulation de l'ouragan TEDDY situé au Nord-­Est de l'Arc Antillais, perdurent sur la Martinique.



Les bourgeonnements se développent globalement sur la côte caribéenne de l'île. Les températures en fin de matinée s'échelonnent entre 23 et 28°c dans les hauteurs et 30 et 34°c en plaine.



Les développements nuageux délivrent des averses pouvant être de bonne intensité dés la fin de matinée et cet après­midi.

Plutôt localisée sur la façade ouest de l'île et les reliefs, elles peuvent déborder çà et là vers l'Est. Un coup de tonnerre n'est pas à exclure. Sinon l'atmosphère reste un peu brumeuse. Les précipitations s'estompent en fin d'après-­midi sous un ciel de plus en plus dégagé, présageant d'une nuit sèche et globalement étoilée.



Vent : très faible, il souffle en moyenne entre 5 et 15 km/h avec une dominante Nord­Est. Mise en place de brise marine sur le littoral caribéen , rafales possibles sous les plus fortes averses.



Mer : agitée à forte en Atlantique et canaux, avec des creux moyens compris entre 2m10 et 2m60, et une longuehoule d'Est à Nord­Est énergétique (période de 11 à 14s), génèrant du ressac sur les côtes exposées.



Le houlographe de Basse-Pointe (Martinique) mesure déjà des vagues moyennes entre 2,2 et 2,3 et quelques vagues atteignent 3,5 à 4m, avec des périodes supérieures à 12 sec et cela devrait encore monter jusqu'à 3m voire davantage d'ici demain.