Des chrétiens évangéliques crient "Stop à la violence, Stop aux armes à feu"

Un collectif d'églises évangéliques (4 communautés) ont relevé le défi de marcher pour la paix, "car la bible invite" selon les organisateurs, "à prier pour la paix".

4 communautés se sont données la main pour ce moment de louanges dans les rues de Fort-de-France. La Maison de Prière avec Sabrina Voitier, la Communauté Apostolique de la Miséricorde, le Ministère Apostolique de Sion, l'Église Graine de Vie, ont envoyé un message clair à l'attention de tous. Quelques pasteurs dont Luciano Vanitou, étaient aux côté de leurs fidèles.

Sur des balcons et sur leur passage des citoyens se félicitaient du courage de ces pratiquants qui avec joie et force manifestaient contre toutes les formes de violence.

La Martinique est une terre d'amour, de paix et de bienveillance. Pour un oui ou pour un non, le ton monte. Il est temps de faire quelque chose. J'ai 24 ans, je manifeste ma foi et peux crier qu'avec Jesus, il ne peut y avoir de tel état de fait.