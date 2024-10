Des élèves du lycée de Bellevue de Fort-de-France dénoncent l'insalubrité de leur établissement

Il est impossible de se rendre au lycée de Bellevue ce mercredi matin (16 octobre). Des palettes, roches et autres détritus empêchent l’accès à l'établissement de Fort-de-France.

Mobilisés devant les grilles, les lycéens ont décidé d’exprimer leur indignation face à leurs conditions de travail.

Les élèves revendiquent le fait que le lycée soit sale. On aimerait que les agents puissent revenir au plus tôt, car ils revendiquent une revalorisation salariale. On n’est pas d’accord avec le fait qu’on nous fasse revenir en cours alors que les agents n’ont pas été payés et ne sont pas encore revenus pour nettoyer le lycée. On a passé une feuille blanche sur une table, elle est ressortie noire, avec de la crasse. On aimerait travailler dans une hygiène correcte. Le lycée n’est pas encore propre.