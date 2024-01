Des élèves martiniquais participent au concours "Imagine EU", pour peser sur l’élaboration des politiques européennes

Le concours "Imagine EU" invite la jeunesse européenne à réfléchir à des idées concrètes pour améliorer le cadre de vie des citoyens dans l'espace communautaire. Parmi les 388 contributions recensées, les lycées de la Martinique proposent 5 initiatives.

Le concours "Imagine EU" est ouvert aux jeunes européens encore scolarisés pour 2 ans dans l’enseignement secondaire. L’idée est de permettre à ces jeunes citoyens de participer activement à l’élaboration des politiques de l’Union. Chaque proposition présentée par un maximum de 7 élèves, est exposée dans une courte vidéo.

Celles retenues sont d’abord sélectionnées par le vote du public, ouvert jusqu’au 28 janvier 2024. Ensuite, les 10 enregistrements ayant recueilli le plus grand nombre de voix, seront évalués "de manière approfondie" par un jury d’experts de l’Initiative Citoyenne Européenne (ICE).

Près de 400 propositions

Le jury considérera 4 critères, notamment l’idée illustrée par la vidéo ; est-elle pertinente comme thème pour une initiative citoyenne européenne ? Le message est-il clair et concis ? L’idée est-elle originale ? L’équipe présente-t-elle l’idée d’une manière intéressante ?

Au total, il y aura 388 contributions provenant de plusieurs pays et territoires européens, dont 5 de la Martinique.

Les idées foisonnent

L’Intergénérationnel pour encourager les relations et la transmission des savoirs entre l'ancienne et la nouvelle génération, ou encore une solution pour rompre la solitude et l’isolement des aînés, font partie des propositions des jeunes du lycée Paulette Nardal de Ducos.

Clean Sea est un projet de sauvegarde pour l’écologie marine. L'idée est de nettoyer les zones côtières de la Martinique de façon régulière.

Greening Initiative, montre comment planter davantage d'arbres et créer des parcs et des espaces verts sur les toits des bâtiments et dans les rues des communes.

Projet Harmonie, est un programme pour lutter contre le harcèlement et la violence dans les écoles. Il s’agit d'une sensibilisation au respect et à la protection les plus fragiles.

Une Charte environnementale européenne spécifiquement pour les territoires d’Outre-mer, afin de lutter contre l’impact du réchauffement climatique, c'est le choix de l’équipe du Lycée Polyvalent Joseph Zobel de Rivière-Salée.

Les récompenses à la clef

Les trois équipes gagnantes remporteront un voyage d’étude à Bruxelles, au cœur de l’Union Européenne, du 21 au 23 mars 2024.

Durant cette immersion, les équipes rencontreront des représentants de l'Institution afin de mieux comment les politiques de l’UE sont élaborées et comment les citoyens de cet espace communautaire peuvent participer à l’initiative citoyenne.

Pour participer au vote, suivez ⇒ le site du concours "Imagine EU"