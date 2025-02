SÉ LA KAY NOU. Stévic Nétala s'investit dans la gestion d'une résidence hôtelière au Prêcheur

À 31 ans Stévic Nétala gère avec son père un hébergement de 21 logements, et une équipe de 8 personnes. S'il a toujours baigné dans le milieu, et que la voie semblait déjà tracée, l'homme a tout de même fait le choix de se formeret est titulaire d'un master en Management. Un atout supplémentaire pour imposer son leadership malgré son jeune âge.

Lorsqu’il s’installe à son bureau, ce n’est jamais pour très longtemps. Le plus souvent Stévic Nétala arpente les allées de sa résidence hôtelière à peaufiner les derniers détails pour accueillir sa clientèle.

Amélioration du site, maintenance, l’homme à l’œil partout, qu’il s’agisse de faire venir des prestataires ou de mettre lui-même la main à la pâte. Ce jour-là, c’est un promoteur touristique qui vient améliorer la visibilité de sa structure.

À 31 ans, il est titulaire d’un master de gestion et management. Son père a racheté la structure il y a une quinzaine d’années, et le jeune homme en a pris la direction adjointe. Une fonction exigeante et qui demande des sacrifices.





