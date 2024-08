Des élèves participent à stages de remise à niveau avant la rentrée scolaire en Martinique

Moins d'une semaine avant la rentrée des classes, les révisions vont bon train. Certains les font à la maison ou dans des centres de soutien scolaire. Mais il y a aussi la solution des établissements scolaires. C'est le dispositif des vacances à l'école. Le principe : des stages de remise à niveau pour les classes du CP au CM2 sur la base du volontariat. (Re)voir le reportage de Fabienne Léonce et Grégory Udron.

En très petit comité, ces élèves se remettent progressivement dans le bain des révisions. L’échange se déroule en toute confiance avec des jeunes qui passent pour la plupart en 6ème et qui ont souhaité participer à cette session de stage.

Ces stages de remise à niveau en français et en mathématiques sont dispensés sur une semaine.

Dans la circonscription de Trinité, 34 élèves ont été inscrits par leurs parents. Ces révisions sont proposées à l’ensemble des écoles de l'Académie quelques jours avant la rentrée.

Des révisions d’un côté et à l’autre bout de l’établissement, du nettoyage et autre décrassage et lessivage.

Des activités sont également au programme de cette dernière semaine de grandes vacances.