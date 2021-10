Des experts internationaux en Martinique pour évaluer sa candidature au patrimoine mondial

Jusqu'au 24 octobre 2021, des experts de l’UICN (l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature) arpentent les sentiers des forêts et volcans de la Montagne Pelée et des Pitons du Nord, afin d’évaluer la candidature de la Martinique au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.

Guy Etienne •

Le Parc Naturel Régional de la Martinique poursuit la promotion de sa candidature au Patrimoine Mondial. Après avoir présenté son dossier le 6 septembre dernier lors d’une conférence en visio depuis Fort-de-France, à l’attention des participants du Congrès Mondial de la Nature à Marseille, deux experts mandatés par l’UNESCO découvrent In situ durant une semaine, les attributs du territoire.

Ils suivront un programme de visites établi sur la base du cahier des charges défini par l’UICN pour les évaluations de terrain. C'est l’occasion pour ces spécialistes de volcanologie et de biodiversité de vérifier que les forêts et volcans de la Montagne Pelée et des Pitons du Nord présentent une valeur universelle exceptionnelle (VUE), que notre dossier répond aux exigences de l’UICN et aux critères de la convention 1972 du Patrimoine Mondial, mais aussi des acteurs locaux, les associations, les différentes parties prenantes et la population soutiennent ce projet de territoire. (Le Parc Naturel Régional de Martinique)

La Martinique, candidate de la France en 2022

Cette phase d’évaluation internationale fait suite au choix de la candidature martiniquaise par le gouvernement, le 21 janvier 2021, pour représenter la France lors de la prochaine session du comité du Patrimoine Mondial prévue en juillet 2022 en Russie.

Le projet a été initié depuis 2010 par la Collectivité Territoriale de Martinique et concrétisé en 2014 par son inscription sur la liste indicative de la France. "Il vient sacraliser aujourd’hui plus de 10 années de procédure et de constitution du dossier d’une candidature désormais finalisée et validée".

L’inscription à l'UNESCO des Volcans et Forêts de la Montagne Pelée et des pitons du nord de la Martinique s’inscrit dans le cadre d’un projet de développement socio-économique du territoire martiniquais en harmonie avec la nature, la culture, l’environnement et en totale concertation avec la population. Elle vise à renforcer l’intérêt faunistique, floristique et scientifique du "bien martiniquais" et constituerait un instrument supplémentaire de visibilité internationale et un indéniable atout tant touristique qu’économique. (Le PNRM)

Le processus d’évaluation internationale continu, en attendant peut-être l'obtention de cette prestigieuse distinction à la Martinique l’an prochain, au même titre que le château de Versailles, les pyramides Guizèh en Égypte, la Grande muraille de Chine ou encore le Grand Canyon…

Ce lundi 18 octobre 2021, le PNRM propose une présentation publique via un Facebook live de 14h30 à 17h depuis la page FB du Parc. La population pourra poser ses questions en direct, en cliquant ►ICI.