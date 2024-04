Des journées pour aider les personnes âgées à remplir leur déclaration d’impôts sur internet en Martinique

Une trentaine de personnes âgées viennent trouver des réponses à leurs questions à la Maison de projet de Volga Plage ce mardi 23 avril.

Toutes et tous demandent des explications après avoir reçu leur déclaration préremplie sous format papier.

Certains effectuent pour la première fois une déclaration en ligne.

Je suis venue pour qu’on puisse m’expliquer ce qui est écrit. Si tout est bon parce que je n'ai pas l’habitude. Je fais toujours sur papier. Je ne fais jamais en ligne. Ce sont mes filles qui le font pour moi, mais elles vivent là-bas. Ici on m’aide.

Ces journées des fiscalistes s'adressent aux Foyalais de plus de 60 ans. Les six membres du Conseil Départemental de l'Accès au Droit (CDAD) se rendent dans différents quartiers de la ville de Fort-de-France pour aider les aînés.

Les personnes n’ont pas toujours la possibilité de la faire en ligne, puisque vous savez qu’il y a une grande fracture numérique au niveau du territoire. Ces disparités font que nous, au niveau du Conseil Départemental de l'Accès au Droit, nous devons être présents dans les quartiers. Il faut aller à la rencontre des personnes âgées, des personnes qui n’ont pas les moyens de faire leurs déclarations car effectivement, certains continuent avec la déclaration papier, mais on sait que dans quelques années le papier va disparaître.(...) Dorénavant, ils pourront être accompagnés pour le faire en ligne et devenir plus tard autonomes.