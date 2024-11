Des passagers débarqués et un vol en direction de la Guadeloupe annulé à l'aéroport de Martinique

C’est à l’issue d’une longue attente à bord de l’appareil que ces passagers ont été finalement débarqués. Au départ, la compagnie aérienne a avancé un "problème au niveau du système hydraulique" de l’avion.

On devait partir à 14h35, donc on a embarqué normalement. Une fois l’embarquement fini, ils nous ont fait patienter un moment, dit qu’il y avait un problème au niveau du système hydraulique de l’avion et qu’ils allaient faire des vérifications. On a attendus pendant à peu près deux heures et demie. Ensuite ils nous ont fait débarquer et nous ont dit que l’avion doit être réparé.