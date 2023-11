Des perturbations à prévoir sur le trafic internet aux Antilles-Guyane

Dans un communiqué daté du 6 novembre 2023, SFR prévient que le gestionnaire du câble sous-marin Americas-II réalisera une opération de maintenance ce mois-ci (entre le 7 et le 11 novembre).

Ces travaux, indispensables pour sécuriser la capacité Internet des départements d’Outre-Mer et répondre à la demande croissante de débit, pourraient ralentir la navigation web des clients fixe et mobile pendant la durée de l’intervention. Les appels voix et SMS ne seront pas impactés.