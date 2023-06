Des renforts de gendarmes et des caméras de surveillance pour renforcer la sécurité en Martinique, annonce le préfet

Après les scènes sanglantes du 12 et 15 juin dernier, où l'on dénombrait 3 morts par armes à feu, le préfet de Martinique Jean Christophe Bouvier, a fait le point ce mardi 20 juin sur la situation sécuritaire en Martinique et sur les mesures prises face à cette vague de violence.

Alain Petit •

16 homicides depuis le début de l'année dont 12 par armes à feu, 44 tentatives depuis le début de l'année, pour un taux d'homicide de 5,96 pour 100 000 habitants. C'est 6 fois supérieur à la moyenne nationale. C’est le triste de bilan tiré ce mardi matin (20 juin) par les acteurs de la sécurité de notre territoire.

Une vague de violence qui touche la Martinique et augmente le sentiment d'insécurité. 16 personnes tuées en Martinique, cela représente quatre décès de plus que l’année dernière, à la même période.

Le prefet de Martinique entouré des commandants de la douane, de la gendarmerie et de la police nationale. • ©Christelle Sivatte

L'état dispose de moyens significatifs pour lutter contre la délinquance, mais celle-ci s'exprime dans un environnement particulièrement complexe. Jean Christophe Bouvier, Préfet de Martinique interrogé par Franck Zozor

Des moyens humains et techniques supplémentaires

Face à ce constat et sous la pression des politiques martiniquais, l'État décide de mettre en place de nouveaux moyens. L'objectif est de prévenir les crimes en renforçant la présence des forces de l'ordre et leurs outils.

Le préfet s'appuie sur les résultats obtenus par l'escadron de gendarmerie venu en renfort sur l’île entre novembre 2022 et mai 2023. Ces gendarmes avaient effectué 40 000 contrôles, 7100 interpellations de criminels et de délinquants.

Fort de ce constat positif l'opération sera réitérée.

D’ici au mois d'octobre, une trentaine de gendarmes, viendra grossir les effectifs déjà présents.

Une nouvelle compagnie d'intervention de la police nationale sera créée.

Pour renforcer le renseignement :

Des caméras supplémentaires de surveillance seront déployées dans 5 communes : Fort-de-France, le Diamant, Sainte-Marie, Basse-Pointe, Saint Joseph. Un déploiement nécessaire quand on sait que 30% des caméras sont hors service.

L'obligation de "Clearence", l'obligation pour les navires entrant dans les eaux territoriales de se déclarer afin de mieux contrôler les équipages et leur cargaison.

Des fonctionnaires de la police nationale déployés dans une cité (image d'illustration). • ©Capture Facebook Police Nationale de la Martinique

Investir sur le continuum de sécurité

Face à ces phénomènes de délinquance, la gendarmerie, la police et les douanes travaillent de plus en plus ensemble pour de meilleurs résultats. En Martinique le taux de résolution des crimes est en progression et est supérieur à la moyenne nationale.

Le taux de présence sur la voie publique de la gendarmerie est de 40 % (et 60% pour le judiciaire) cela représente 160 000 heures de présence. Ce taux de présence sera augmenté de + 20 %.

Tous les acteurs de la sécurité, communiqueront sur le même réseau radio afin de faire mieux circuler l'information. Il y aura une montée en compétences technique et humaine des forces de l'ordre.

Un scanner mobile sera installé en 2024 sur le port de Fort-de-France pour intensifier la lutte contre le trafic des stupéfiants qui est directement lié à la délinquance que subit notre territoire.

Pour accentuer le maillage sécuritaire des forces de l'ordre, les entreprises de sécurité "saines" seront aussi associées à la lutte.

Violence intrafamiliale inquiétante...

La lutte contre la délinquance, n'est pas seulement une question de moyens. Elle passe aussi par une prise de conscience collégiale. Aux chiffres, égrenés ce matin, viennent s'ajouter ces dernières statistiques inquiétantes : 25 % des crimes et des faits de violence ont lieu dans les familles. 5 faits par jour sont des faits de violence notamment contre les femmes.