Des travaux d’élagage à Rivière-Pilote perturbent la distribution électrique

Du début de matinée jusqu’à 11h45, ce mercredi 16 juin 2021, plusieurs usagers de Rivière-Pilote, des quartiers (Mauny, Préfontaine, La Débat) ont pu constater, des coupures d’électricité. A l’image de ce commentaire de Jimmy Beuze sur notre page Facebook.

Les coupures de courant ont recommencé sur Rivière-Pilote. On se pose beaucoup de questions sur les compétences à EDF et en plus, la saison cyclonique est à notre porte.

Jimmy Beuze, habitant de Rivière-Pilote