Un dessin animé sur internet provoque l'indignation : une fille s'enlaidit en devenant...noire

Extrait French Fairy Tales Propos racistes et sexistes dans un conte pour enfants sur YouTube.

Je suis littéralement estomaqué par la vidéo de #FrenchFairyTales que je viens de visionner et qui véhicule un message profondément raciste (et sexiste). Des explications urgentes s'imposent. — Gabriel Serville (@GabrielServille) July 23, 2019

Au départ il s'agit d'un simple dessin animé pour enfant mis en ligne sur Youtube par la société *French Fairy Tales". Le récit est celui de la banale histoire de Dina, une princesse à la recherche de son prince charmant. Mais voilà, les auteurs ont eu l'idée d'inventer un scénario aux propos racistes et sexistes.On entend une voix off : "Ce matin-là lorsque le prince alla voir Dina, elle était assise de façon à lui cacher son visage (...) Dina se retourna et n'était plus aussi belle qu'avant. Elle ne rayonnait plus et son visage était marqué".Des allégations insupportables pour nombre d'internautes et notamment le député guyanais Gabriel Serville.Devant un mouvement collectif d'indignation, la vidéo n'est plus en ligne. Chaque seconde les protestations sont de plus en nombreuses, à la hauteur d'un tel scandale...en 2019.