Un détenu grièvement blessé à la prison de Ducos

Les faits se sont déroulés lors de la promenade ce lundi 20 juillet 2020, peu avant midi. Un détenu a été blessé par deux autres détenus. Transféré au CHU de Martinique, son pronostic vital est engagé selon un délégué syndical du centre pénitentiaire de Ducos.

Martinique la 1ère •

Le détenu est actuellement hospitalisé en urgence au CHU. Apparemment les coups portés sont suffisamment graves. Il est parti du centre pénitentiaire de Ducos vers 13h30 avec un pronostic vital engagé. Patrick Louvounou, délégué syndical Force Ouvrière

C'est durant la promenade en maison d’arrêt 1, vers 11h45, que le détenu a été agressé et blessé par deux autres détenus âgés d'une vingtaine d'années.L'homme qui a reçu plusieurs "coups de pic" a été pris en charge par les pompiers et le SAMU et transporté au CHU de Martinique.Une enquête de gendarmerie a été ouverte. Les gendarmes sont toujours en investigation au centre pénitentiaire de Ducos. Un téléphone portable aurait été trouvé sur les lieux de l’agression.L'homme blessé serait "un dangereux criminel, condamné à 20 ans de prison pour des faits de violence avec arme à feu", précise le délégué syndical Force Ouvrière.