Deux jeunes filles dont une mineure, contraintes à la prostitution dans un appartement à Fort-de-France

Deux personnes âgées seulement de 20 et 21 ans obligeaient deux jeunes filles dont une mineure de 17 ans à se prostituer dans un appartement de Fort-de-France. Les deux proxénètes ont été condamnés à un an d'emprisonnement par le tribunal correctionnel.

Ils ont donc été poursuivis devant le tribunal correctionnel de Fort-de-France du chef de proxénétisme par mise à disposition d'un logement avec la circonstance aggravante que l'une des victimes était mineure. Cette affaire est l'occasion de rappeler que la loi interdit le recours aux services d'une personne qui se prostitue et réprimé donc les clients. Renaud Gaudeul. Procureur de la République à Fort-de-France.



Un an d'emprisonnement avec mandat de dépôt

L'affaire remonte au 15 septembre 2020. Les forces de l'ordre interviennent dans un appartement à la demande de deux jeunes filles dont une mineure âgée de 17 ans.Elles déclarent alors devoir se livrer à la prostitution depuis la veille. Elles sont contraintes par un jeune couple occupant le logement dans lequel avait lieu les rencontres avec les clients.Ce couple de proxénète est âgé de 20 et 21 ans, l'une est étudiante et l'autre sans emploi. Tous les deux sont défavorablement connus de la justice pour avoir été condamnés du chef de vol aggravé en 2019 (pour la personne âgée de 20 ans) et pour les mêmes faits en 2017 et 2018 pour celle de 21 ans.Présentés en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel le 18 septembre 2020, les deux jeunes proxénètes ont donc été condamnés à une peine d'emprisonnement avec maintien en détention, inscription au fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes et interdiction de porter une arme pendant 5 ans.