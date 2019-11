Diabète : les professionnels révisent leurs connaissances

En cette journée mondiale du diabète, tous les spécialistes de la maladie, réunis à Schoelcher ont fait le point sur les avancées technologiques.







Martinique la1ère •

De nombreux spécialistes du diabète se sont réunis dans un hôtel de la ville de Schoelcher mardi 12 novembre 2019.Médecins, infirmiers et chercheurs ont échangé leurs expériences et leurs connaissances autour des nouvelles méthodes et technologies mises au service des malades.Tous ces professionnels mettent à plat leurs connaissances autour de cette maladie qui touche près de 10 000 personnes en Martinique.Le diabète est une maladie chronique qui persiste toute la vie. La prise en charge correcte de la maladie par le patient lui-même, avec l'aide de son médecin, doit permettre d'en éviter les complications. Le diabète est responsable de mauvais états de santé et de décès prématurés.